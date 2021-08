Reifenlager stand in Flammen

Nach einem Großbrand eines Reifenlagers an der A40 heute Nacht in Bochum bleibt die Fahrtrichtung Dortmund zwischen Kreuz Bochum-West und Bochum-Zentrum für weitere Untersuchungen gesperrt. Eine mehr als zehn Meter hohe Stützwand, die in direkter Nähe zum Brandort die Fahrbahn der A40 trägt, muss nun statisch geprüft werden.

© Feuerwehr Bochum