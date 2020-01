Reaktionen auf Kohlekompromiss

Bundesregierung und die Kohle-Länder hatten sich darauf verständigt, wann welches Kraftwerk abgeschaltet wird, welche Hilfen es für die betroffenen Regionen gibt und wie die Kraftwerks-Betreiber entschädigt werden. Von "Fridays For Future" heißt es, die Pläne seien schlicht absurd. Empört reagierte auch die Umweltschutzorganisation BUND. Den Einstieg in den Kohleausstieg mit der Inbetriebnahme eines Kohlekraftwerks zu beginnen, sei absurd. Datteln 4 solle ein „Brennpunkt“ künftiger Proteste der Umweltschützer sein. Erste Demonstrationen vor dem Kraftwerk seien für morgen in einer Woche geplant.