Razzien bei den Bandidos

In verschiedenen Städten ist heute Morgen die Polizei ausgerückt und hat unter anderem Vereinsheime durchsucht - zum Beispiel in Bochum, Gelsenkirchen und Essen. Das berichtet die WAZ online. Insgesamt gab es in ganz NRW Razzien in 30 Objekten. Die Beamten haben nach Beweismitteln gesucht und Vermögenswerte sichergestellt. Zweck und Tätigkeit des Vereins liefen "den Strafgesetzen zuwider", hieß es in der Begründung des Innenministeriums für das Verbot der Rockergruppe. Das Vermögen werde beschlagnahmt und eingezogen. Kennzeichen des Clubs dürfen demnach künftig weder verbreitet noch öffentlich oder bei einer Versammlung gezeigt werden. Nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums geht es der Rockergruppe, die ihren Schwerpunkt in NRW hat, nicht, wie in den Vereinsstatuten behauptet, um gemeinsames Motorradfahren. Es gehe viel mehr um territorialen und finanziellen Machtzuwachs innerhalb der Rockerszene, heißt es weiter. Entsprechende Ansprüche würden regelmäßig auch mit Gewalt durchgesetzt.