Razzia wegen des Verdachts auf Kinderpornografie

Polizisten schleppen säckeweise Sachen aus der Wohnung. Der Beschuldigte ist mit dabei. Ein Haftbefehl gegen ihn liegt erst mal nicht vor. Die Durchsuchung steht laut Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs und der Verbreitung von Kinderpornografie in Bergisch Gladbach. Es gibt in dem Fall bislang 18 Beschuldigte - zehn von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.