Rauchmelder hat Schlimmeres verhindert

Die Mülheimer Feuerwehr musste am Abend zu einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße ausrücken. Gegen 19 Uhr hatten Zeugen einen ausgelösten Rauchmelder gemeldet. Laut einem Sprecher hatten sich die Rettungskräfte per Drehleiter Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft.

© Radio Mülheim