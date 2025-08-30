Navigation

Rapper Disarstar hält Distanz zur Linkspartei

Veröffentlicht: Samstag, 30.08.2025 06:00

In der linken Szene ist Disarstar ein Star, in der Linkspartei sieht er sich trotzdem nicht. Warum, das erklärt er mit Kritik und einer Portion Humor.

Rapper Disarstar
© Gregor Fischer/dpa

Rap und Politik

Hamburg (dpa) - Linker Rapper, aber kein Linker: Trotz seines politischen Selbstverständnisses hält Disarstar Distanz zur Linkspartei. «Warum ich mich nicht bei der Linken engagiere? Frage ich mich ehrlich gesagt manchmal auch», sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Als Künstler finde ich es unseriös, mich vor einen parteipolitischen Karren spannen zu lassen. Ich sehe mich überparteilich», sagte Disarstar, der mit bürgerlichem Namen Gerrit Falius heißt.

Zwar gebe es bei der Linken «tolle Kacheln auf Instagram und gute Takes», doch die Praxis überzeuge ihn nicht. «Dann schaut man auf Abstimmungsergebnisse etwa zur Reichensteuer und denkt, irgendwas stimmt da nicht.» Er selbst wünsche sich «einen demokratischen Sozialismus und keinen sozialdemokratischen Kapitalismus».

Sogar auf Instagram wird Politik für ihn zum Thema. Vielen linken Politikerinnen und Politikern folgt er – und sie ihm. Nur bei Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hapert es noch: «Ich folge niemandem, der mir nicht folgt. Aber wenn Frau Reichinnek mir folgt, gibt es innerhalb von 30 Sekunden ein Follow-back.»

Am Freitag veröffentlichte Falius, der sich selbst «als Marxisten» bezeichnet, sein neues Album «Hamburger Aufstand». Zu seinen erfolgreichsten Songs zählt «Siamo Tutti», oft als antifaschistische Hymne beschrieben. Der Titel wurde bei Spotify bereits mehr als 6,7 Millionen Mal abgerufen.

© dpa-infocom, dpa:250830-930-974544/1

Weitere Meldungen

Helge Schneider wird 70 - und macht weiter Quatsch und Musik

Kultur Schräger Humor und Spaß am Improvisieren gehören zu seinen Markenzeichen. Auf der Bühne ist der Komiker seit Jahrzehnten präsent, hat meistens mehrere Instrumente dabei.

«Helge Schneider - The Klimperclown»

Show-Debüt von Tochter: Markus Söder war nicht eingeweiht

Kino & TV Viele erwarten mit Spannung den Auftritt von Gloria-Sophie Burkandt in dem neuen ProSieben-Quiz «Deutschlands dümmster Promi».

Gloria-Sophie Burkandt

Angeklagter zu Entführung: Wollten Block-Familie helfen

Panorama Ein Angeklagter gesteht, an der Entführung der Block-Kinder Silvester 2023/24 beteiligt gewesen zu sein. Eine israelische Sicherheitsfirma habe ihn um Hilfe gebeten.

Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
skyline