Randale an Halloween hält Polizei auf Trab

Am Halloween-Abend gab es in mehreren Ruhrgebietsstädten Übergriffe und Brandstiftungen. In Duisburg gab es Böller- und Eierwürfe. Die Polizei musste zu über 80 Einsätzen ausrücken.

© Stefan Arend / Funke Foto Services