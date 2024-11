Ralf Möller im Interview über Gladiator II

© RADIO NRW

Vor 24 Jahren kam "Gladiator" in die deutschen Kinos und feierte einen großen Erfolg. Der Film brachte nicht nur Russell Crowe, sondern auch Ralf Möller ins Rampenlicht. Nun steht die Fortsetzung "Gladiator II" in den Startlöchern. Moderator Kevin Zimmer sprach mit Ralf Möller über seine Eindrücke vom neuen Film und seine Erinnerungen an den ersten Teil.

Gladiator: Ein zeitloser Klassiker

Ralf Möller erinnert sich gerne an die Dreharbeiten zu "Gladiator" zurück und ist stolz darauf, dass der Film auch nach fast 25 Jahren noch immer viele Fans hat. "Das Schöne ist immer noch, die Leute erkennen einen immer noch", sagt Möller.





Erste Eindrücke von Gladiator II

Obwohl Ralf Möller den gesamten Film noch nicht gesehen hat, konnte er bereits einige Ausschnitte und Szenen begutachten. "Soweit ich das von mir aus sagen kann, ist es also ein großes Spektakel", berichtet er. Ridley Scott, der Regisseur, hat erneut beeindruckende Arbeit geleistet und mit Denzel Washington einen weiteren Superstar an Bord geholt. Möller beschreibt den Film als einen sehenswerten Film, einen Popcorn-Film. Außerdem betont Möller im Interview mit uns, dass "Gladiator II" visuell und technisch deutlich aufwendiger ist als der erste Teil. "Der Film hat viel mehr Visual und Special Effects als vor 25 Jahren", erklärt er. Während der erste Film noch mit echten Statisten in der Arena arbeitete, setzt die Fortsetzung verstärkt auf moderne Effekte. Alles weitere hört ihr im Interview.