Rainbow Festival: Die besten Bilder vom ganzen Tag

Über das Rainbow Festival

Das Rainbow Festival verwandelte am 28. Juni den Fühlinger See in Köln in ein pulsierendes Farbenmeer. Von 12:00 Uhr mittags bis 22:00 Uhr abends erwartete die Besucher ein buntes Line-Up. Im Eröffnungsjahr des Festivals haben die Veranstalter unter anderem Kamrad, No Angels, Alle Farben, David Puentez oder Felix Jaehn für das Rainbow Festival gewinnen können. Auf zwei Bühnen - der Sunshine und Aqua Stage - traten die Top-Stars den ganzen Tag über auf.

Hier kommt für euch die Bildergalerie zum Durchstöbern.

Rainbow-Festival: Die Bilder aus Köln

Am 28. Juni fand zum ersten Mal das Rainbow Festival in Köln statt. Auf zwei Bühnen traten Stars der Musikszene auf und brachten die Menge ordentlich zum Feiern. RADIO NRW / Stephan Gajewski Die Stars auf der Sunshine Stage

Die Stars auf der Aqua Stage