Rätselhafter Fall in Oberhausen

Eine Gewalttat in der Innenstadt beschäftigt die Oberhausener Polizei. Gestern am späten Abend sind offenbar mehrere Männer in eine Wohnung in der Langemarkstraße eingedrungen. Dort haben sie anscheinend Feuer gelegt und sind anschließend geflüchtet. Der Brand brach im fünften Obergeschoss eines großen Mehrfamilienhauses aus.

