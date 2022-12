Rätselhafte Attacke mit Reizgas in Essen

In Essen hat gestern (15.12.) ein bislang Unbekannter in einem Jugendzentrum Reizgas versprüht. Neun Anwesende wurden dabei an Augen und Atemwegen verletzt oder klagten über Übelkeit.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services (Symbolfoto)