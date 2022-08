Rätsel um Leiche in Oberhausen

Fußgänger informierten gegen 2 Uhr 40 die Polizei. In einem Wagen in einem Waldstück liege eine augenscheinlich bewusstlose Frau. Die Polizei fand die Frau tatsächlich in ihrem Auto. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Identität ist zurzeit noch unklar. Nach Angaben der BILD befand sich die Frau in einem Auto mit Lippstädter Kennzeichen. Die Obduktion der Leiche ist laut Staatsanwaltschaft Duisburg für morgen angesetzt. Sie hat gemeinsam mit der Polizei Essen die Ermittlungen übernommen.