Radschnellweg ab heute besser erreichbar

Die Rampe ist nicht nur Anschluss an den Radschnellweg, sondern stellt auch die Verbindung zur Mühlenbergkreuzung in Richtung Saarn her. Die Rampe ist zudem eine gute Alternative, wenn es Probleme mit dem Fahrradaufzug auf der anderen Seite gibt. Der hatte in der Vergangenheit immer mal wieder gestreikt.