Radio Mülheim schafft Reichweitenrekord mit täglich 41.000 Hörern

Das sind unsere Ergebnisse

Radio Mülheim erzielt beim Wert „Hörer gestern“ (Montag bis Freitag) eine Quote von 29%. Demnach schalten täglich 41.000 Hörer ihr Lokalradio für Mülheim ein. In der sogenannten Kernzielgruppe der Hörer zwischen 14 und 49 Jahren erreicht der Sender 34%, das sind knapp 22.000 Hörer. Es handelt sich um die höchsten Einschaltquoten der Sendergeschichte. Radio Mülheim erreicht mit diesem Ergebnis einen Marktanteil im Sendegebiet von 23%. Die meisten Hörer erreicht „Dein Radio Mülheim am Morgen“ mit Insa Löll zwischen 6.00 und 10.00 Uhr. Die durchschnittliche Stundenreichweite über den ganzen Tag (Montag - Freitag) beträgt 7%, damit schalten pro Stunde ca. 9.000 Menschen ein. Die Verweildauer im Programm (durchschnittliche Hördauer in Minuten) liegt werktags bei 128 Minuten.

Wir sagen DANKE fürs Zuhören!