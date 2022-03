Radio Mülheim gewinnt 4.000 Hörer dazu

Sie untersucht regelmäßig die Radionutzung aller Deutschsprachigen ab 14 Jahren. Die Ergebnisse werden zwei Mal im Jahr veröffentlicht. Radio Mülheim erzielt beim wichtigsten Wert „Hörer gestern“ (Montag bis Freitag) eine Quote von 21%. Demnach schalten täglich etwa 30.000 Hörerinnen und Hörer ein. Das sind 4.000 mehr als im vergangenen Jahr. In der sogenannten Kernzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren liegen wir bei 23%. Die meisten Hörerinnen und Hörer erreicht „Dein Radio Mülheim am Morgen“ mit Morgenmoderatorin Insa Löll zwischen 6.00 und 10.00 Uhr.