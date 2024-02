Radio Mülheim erzielt erneuten Reichweitenrekord und erreicht täglich 44.000 Hörer*innen

Darum geht es: Zweimal im Jahr werden bundesweit die Ergebnisse der sogenannten Media Analyse veröffentlicht. Die „ma Radio“ untersucht per telefonischer Befragung das Audionutzungsverhalten aller deutschsprachigen Bürger ab 14 Jahren. Wer hört wann über welchen Weg (z.B. per App oder UKW oder DAB+) ein Radioprogramm oder Podcasts. In Nordrhein-Westfalen gibt es dafür außerdem eine eigene Untersuchung. Sie heißt „E.M.A. NRW“ und wird in diesem Jahr im Februar und im Juli vorgestellt.

© Westfunk GmbH & Co. KG // Shutterstock