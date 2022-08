Querdenker-Paar akzeptiert Strafbefehl

Wie die WAZ berichtet, hat das Paar den Strafbefehl akzeptiert. Die Beiden hatten im vergangenen Jahr zwei Kinder gegen den Willen ihrer Ex-Partner nach Paraguay verschleppt, angeblich, um sie vor einer Corona-Maßnahmen in Deutschland zu schützen. Eines der Kinder wohnt in Essen, das andere in München. Erst in diesem Sommer konnten das Paar und die Kinder aufgespürt werden. Die Mädchen konnten an der Seite der hintergangenen Elternteile umgehend in die Heimat zurückkehren. Anfang Juli wurde das Querdenker-Paar nach Deutschland ausgeliefert und am Flughafen festgenommen.