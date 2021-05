Quarantäne-Anordnung reicht als Bescheinigung

Die Anordnung muss mindestens vier Wochen alt, darf aber auch nicht älter als sechs Monate sein. Eine andere Bescheinigung ist nicht nötig. Die Corona-Lockerungen gelten allerdings nur für Personen, die auch nachweislich positiv getestet worden sind. Die Quarantäne-Anordnung von Kontaktpersonen reicht nicht aus, weil sie nicht belegt, dass jemand mit Corona infiziert war, so die Stadtverwaltung weiter.

Wer seine Quarantäne-Anordnung nicht mehr hat, kann kostenlos per Mail eine Kopie anfordern. Das geht über die Adresse „corona@muelheim-ruhr.de. Angegeben werden müssen der eigene Name, die Adresse und das Geburtsdatum. Für Geimpfte und Genesene gelten seit gestern (3.5.) Lockerungen in ganz NRW. Sie werden mit „negativ Getesteten“ gleichgestellt.

Aktuelle Zahlen vom 4. Mai

In Mülheim sind im Moment 497 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 4.5., 6 Uhr). Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Krisenstab. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 215 Menschen mit oder an Corona gestorben. 937 sind auf Anweisung des Gesundheitsamts im Moment in Quarantäne. 7.180 gelten nach einer Infektion mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz ist stark gesunken. Sie liegt heute bei 116 (gestern 161,2).

Mittlerweile haben 54.416 Mülheimer ihre Erstimpfung, 15.489 Mülheimer haben auch schon die zweite Spritze bekommen.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Infos.