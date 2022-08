Programm der Nachtfrequenz steht

Über 100 Städte nehmen an der Aktion teil und auch unsere Nachbarstädte Oberhausen und Essen sind mit dabei. Jugendliche und junge Erwachsene sollen gemeinsam tanzen, kreativ gestalten, Musik machen, skaten, Theater spielen und noch mehr. In Oberhausen ist am 24. September von 18 bis 23 Uhr ein Dance Battle im Jugendzentrum Place2Be geplant. In drei unterschiedlichen Tanz-Kategorien, nämlich Krump, Popping und Hip-Hop-Moves können interessierte Jugendliche gegeneinander antreten. In Essen wird am 24. September ein Jugendkulturfest in Steele gefeiert. Da gibt es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Drum-Karaoke. Zum aktuellen Programm in allen Städten geht es hier www.nachtfrequenz.de