"pro familia" Oberhausen hat 2019 viele Familien beraten

Weitere rund 1.280 Menschen konnten über Gruppenangebote erreicht werden, heißt es im gerade vorgestellten Jahresbericht. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von Schwangeren und Paaren. Außerdem gibt es eine spezielle Anlaufstelle rund um sexuellen Missbrauch.

Die Anlaufstelle in Oberhausen hat ein weites Einzugsgebiet. In Mülheim oder Essen gibt es das Angebot nicht. Auch in der Corona-Krise in diesem Jahr waren die Berater durchgehend erreichbar. Dafür wurden unter anderem auch datensichere Videochats eingerichtet.