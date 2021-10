Preisgelder für Programm und Besucherbindung

Der Betrag teilt sich auf in Prämien für die Filmauswahl und Corona-Unterstützung. Außerdem teilen sich das Essener Filmkunsttheater und das Rio eine 10.000 Euro-Prämie für Ideen, wie Besucher während der Corona-Lockdowns an die Kinos gebunden werden konnten. Die Stiftung hat an Kinos in NRW so viel Geld ausgeschüttet wie noch nie, nämlich eine Million Euro. Insgesamt wurden 74 Filmtheater aus 46 Städten in NRW ausgezeichnet.