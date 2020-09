Preisgeld für Programmkino

Die Film- und Medienstiftung NRW hat insgesamt 74 Filmtheater in 46 Städten ausgezeichnet. Coronabedingt war die Verleihung online und zwei Monate früher als gewöhnlich. Insgesamt wurden beim Kinoprogrammpreis Prämien in Höhe von 900.000 Euro ausgezahlt. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Allein im Ruhrgebiet profitieren 19 Kinos davon.