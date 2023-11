Praxis für Medizinstudierende am SMH

Das Praktische Jahr ist Teil des Medizinstudiums. Die Studierenden werden eingesetzt in den Bereichen Innere Medizin, Orthopädie und Unfallchirurgie. In den Fachkliniken erwartet sie ein umfangreiches Ausbildungsprogramm. Die an der Uni bereits erworbenen theoretischen Kenntnisse dürfen jetzt in der Praxis angewendet und vertieft werden.