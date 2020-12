"Präsenzpflicht" in NRW-Schulen ab Montag ausgesetzt

Eltern der Klassen 1 bis 7 können entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder sie vom "Präsenzunterricht" befreien lassen. Wer das machen möchte, muss der Schule schriftlich mitteilen, ab wann das Kind in den Distanzunterricht geht - also Homeschooling macht. Ein Hin und Her zwischen Lernen in der Schule und Lernen Zuhause ist nicht möglich. Die Klassen 8 bis 13 müssen auf jeden Fall Zuhause bleiben und Distanzunterricht machen.

Verlängerte Weihnachtsferien

Die Berufskollegs entschieden in eigener Verantwortung, ob, wie und für wen Distanzunterricht möglich ist. Das Schulministerium bittet darum, dass Klausuren, die eigentlich nächste Woche hätten geschrieben werden sollen, verschoben werden. Abiturklausuren an Weiterbildungskollegs und andere relevante Prüfungen sollen aber wie vorgesehen stattfinden. Die Weihnachtsferien werden verlängert und dauern jetzt vom 21. Dezember bis einschließlich 8. Januar.

Kita-Besuch nur im Notfall

Außerdem bittet die NRW-Landesregierung darum, dass Eltern ihre Kinder vom 14. Dezember bis zum 10. Januar nicht in die Kita schicken. Sie sollen die Betreuung dort nur nutzen, wenn es unbedingt notwendig ist. NRW will zumindest versuchen, den Kita-Betrieb auf ein Minimum zu reduzieren.