Post kommt nicht überall an

Viele Mülheimer warten seit Tagen auf ihre Post. Schuld an der verspäteten Zustellung sind die glatten Straßen, sagt die Deutsche Post AG. Am Montag waren die Brief- und Paketzusteller in Mülheim gar nicht unterwegs. Seit Dienstag versuchen sie es.

© Sergej Glanze/FUNKE Foto Services