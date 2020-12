Positive Resonanz auf Laubkörbe

Die Sammelkörbe für Herbstlaub sind bei den Mülheimern gut angekommen. Diese erste Bilanz zieht die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG). Von Mitte September bis Anfang Dezember wurden an 16 verschiedenen Stellen in der Stadt große Laubsammelboxen aufgestellt, in denen Anwohner schnell und einfach ihr Straßenlaub entsorgen konnten.

© Biene Hagel/FUNKE Foto Services