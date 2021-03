Polizist rettet Senior aus der Ruhr

Ein Polizist hat Samstag Abend einen 81-Jährigen in Mülheim aus der Ruhr gerettet. Passanten hatten gesehen, wie jemand gegen 18 Uhr in Höhe der Mendener Brücke hilflos in der Ruhr trieb und alarmierten die Rettungskräfte.

© Polizei Mülheim