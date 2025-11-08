Polizeisportverein: Selbstbehauptungskurs für Frauen

Der Kurs läuft unter dem Motto "Ohne Angst Sicherheit Erleben (OASE)". Von 10 bis 16 Uhr lernen die Teilnehmerinnen, gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen, richtig einzuschätzen und angemessen zu reagieren. Im Mittelpunkt stehen ein selbstbewusstes Auftreten und einfache, aber wirkungsvolle Abwehrtechniken. Der Kurs kostet 49 Euro. Anmeldeformulare können unter der Mailadresse info@psv-mh.de angefordert werden.

Selbstbehauptungskurs: Jugendverkehrsschule Borbeck an der Frintroper Straße 100, 45359 Essen