Polizei sucht Zeugen nach Schüssen in Eppinghofen

Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die Beteiligten in verschiedene Richtungen. Beamte nahmen die Verfolgung auf. Vor Ort fanden sie außerdem zwei Patronenhülsen - vermutlich von einer Schreckschusspistole. Ermittler sind jetzt an dem Fall dran. Sie versuchen rauszufinden, ob der Vorfall vielleicht sogar was mit der Schlägerei Freitag Abend an der Haltestelle Stadtmitte zu tun hat. Wer Hinweise zu der größeren Personengruppe gestern Abend auf der Eppinghofer Straße geben kann, soll sich bitte bei den Beamten melden.

Polizei Essen/Mülheim: Tel. 0201 / 829-0