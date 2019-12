Polizei sucht Handyvideos nach Massenschlägerei

Nach einer Massenschlägerei an der Köpi-Arena in Oberhausen vor rund zweieinhalb Wochen hofft die Polizei auf Videos und Fotos von Zeugen. Sie bittet darum, den Ermittlerin das Material auf den Handys zur Verfügung zu stellen. Am 9. November hatten sich nach einer Kampfsportveranstaltung rund 40 Menschen auf einem Parkplatz nahe der Arena geprügelt.

© Heiko Kverling - Fotolia