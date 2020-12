Polizei schnappt mutmaßliche Drogenschmuggler

Die Verdächtigen sollen mehrere hundert Kilo Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamine in Spanien, der Schweiz und den Niederlanden eingekauft haben. Mit speziell präparierten Fahrzeugen haben sie den Stoff anscheinend nach Deutschland und Skandinavien transportiert und dort weiter verkauft. Einige der Beschuldigten sollen außerdem mit Waffen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt schon seit Monaten in dem Fall und arbeitet dabei unter anderem mit der Polizei in Frankreich und Schweden und der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union "Europol" zusammen.