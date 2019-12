Polizei Mülheim bekommt Bodycams

Die Polizei in Mülheim bekommt am Dienstag Bodycams. Das Land hat sie angeschafft, um was gegen die zunehmende Gewalt gegen Beamte zu unternehmen und Beweise zu sichern. Die Kameras sind an den Uniformen befestigt. Streifenpolizisten können per Knopfdruck kritische Situationen auf Video aufzeichnen.





© Ingo Otto/FUNKE Foto Services