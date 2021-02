Polizei kontrolliert Autofahrer

Es geht vor allem um Ablenkung am Steuer, heißt es. Schnell an der roten Ampel was ins Handy tippen oder während der Fahrt auf dem Beifahrersitz in der Tasche wühlen. Dazu kommen Klassiker wie beim Fahren das Handy am Ohr haben oder nicht angeschnallt sein. NRW hatte landesweit zu den Verkehrskontrollen aufgerufen. Heute finden sie neben Mülheim unter anderem auch noch in Oberhausen, Bochum und Gelsenkirchen statt.