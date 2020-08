Polizei kontrolliert an Schulwegen

In Mülheim machen sich an diesen Tagen rund 1500 Kinder zum ersten Mal auf den Weg in die Schulen. Noch bis morgen laufen die Einschulungen. Damit die Schulwege der Kinder so sicher wie möglich sind, will die Polizei vermehrt kontrollieren.

© Kzenon - Fotolia