Polizei kontrolliert 235 Fahrzeuge

Die Polizei hat an den großen Ein- und Ausfahrtstraßen von Mülheim Kontrollen gemacht. Sie war unter anderem auf dem Uhlenhorstweg in Speldorf oder der Kölner Straße in Selbeck im Einsatz. Insgesamt haben die Beamten von Dienstag Mittag bis in den Abend hinein 235 Fahrzeuge und 334 Personen überprüft.

© Polizei Mülheim