Polizei klärt Trickdiebstahl in Saarn auf

Festnahme nach einem dreisten Trickdiebstahl in Mülheim. Am 18. April verschafften sich Täter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 82-jährigen Mülheimerin in Saarn. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus.

