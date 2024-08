Polizei kapert Tretboot auf der Ruhr, um Verletzen zu retten

Am Montagnachmittag (29.07.) entdeckten Passanten einen hilflosen Mann am anderen Ruhrufer in Essen-Werden. Er sei gestürzt und hilflos gewesen, sagt die Polizei. Ein Motorradpolizist hätte versucht, den Mann zu erreichen. Der Weg sei jedoch so bewachsen gewesen, dass er nicht zu dem Mann durchkam. Glücklicherweise schipperte grad eine Mutter mit ihrem Sohn in einem Tretboot über die Ruhr. Der Polizist rief sie zu sich, stieg dazu und ließ sich zu dem verletzen Mann bringen.

Angekommen konnte er dem Mann schnell helfen, sagt die Polizei. Er hätte sich bei dem Sturz am Kopf verletzt. Um den Mann vom Ruhrufer wegzubekommen, wurde der Tretboot-Verleih gerufen. Der holte den Mann mit einem Motorboot ab. Zurück am Verleih, wurde er von Rettungskräften übernommen. Die gute Nachricht: er hat sich laut Polizei bis auf die Kopfverletzung nicht weiter schwer verletzt.