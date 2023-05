Polizei findet bei Rocker-Razzia Waffenarsenal

In zwei Wohnungen in Duisburg und Köln fanden die Ermittler jeweils eine scharfe Pistole mit Munition. Auch weitere Hieb- und Stichwaffen wurden sichergestellt: zwölf Messer, drei Macheten, zwei Schwerter, ein Schlagstock, ein Beil, Wurfmesser und Schlagringe. Bereits am Montag hatte die Polizei zwei 38-Jährige festgenommen. Sie sollen an der Schießerei vor rund einem Jahr auf dem Altmarkt im Duisburger Stadtteil Homberg beteiligt gewesen sein. 28 Schüsse fielen, vier Männer wurden verletzt. Die umfangreichen Ermittlungen hatten zu einem türkisch-libanesischen Clan und in die Rockerszene geführt. Die Hintergründe der Tat liegen nach wie vor im Dunkeln.