Polizei erwischt 13-Jährigen am Steuer

Beamte in Zivil beobachteten die beiden, wie sie auf einem Parkplatz an der Westfälischen Hochschule und dem Berufskolleg in Buer Beschleunigungs- und Drift-Übungen machten. Beim Überprüfen des Wagens stießen sie auf den jungen Fahrer und seinen Cousin auf dem Beifahrersitz. Der 18-Jährige gab an, er habe dem Jüngeren nur die Schule zeigen wollen. Der 13-Jährige musste mit den Polizisten auf die Wache. Da hat ihn sein Vater abgeholt.