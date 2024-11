Polizei: Diebe verstecken Fahrräder unter Teppichen

Zeugen hatten den Fahrer beobachtet, wie er mehrere Fahrräder auslud. Etwas später stöberten Polizisten den Wagen auf der Hauskampstraße in Styrum auf. Auf der Ladefläche fanden sie versteckt unter Teppichen fünf Fahrräder. Zwei konnten bereits Diebstählen in Münster und Berlin zugeordnet werden, heißt es. In dem Lieferwagen befanden sich außerdem aufgebrochene Fahrradschlösser und Einbruchswerkzeug. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 59-jährigen Fahrers fanden die Polizisten außerdem Fahrradkleinteile sowie Ersatzteile. Bei der Polizei Essen / Mülheim gibt es eine spezielle Ermittlungsgruppe wegen der vielen Fahrraddiebstähle. Sie ermittelt jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.