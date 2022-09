Polizei appelliert vor Derby an Fans

Der BVB belegt Platz 5, Schalke sogar nur den 12. Rang. Die Polizei appelliert im Vorfeld an Fans beider Mannschaften, alles zu tun, dass das Derby ein sportliches und faires Event wird. Sie hat vorab einen Brief an die Fan-Organisationen geschickt. Den friedlichen Fußballfans soll eine sichere An- und Abreise gewährleistet werden. „Gegen Personen, die anreisen um ihre Aggressionen auszuleben und Gewaltdelikte zu begehen“, wird die Polizei dagegen konsequent einschreiten, heißt es. Dazu gehöre auch der Besitz und das Abbrennen von Pyrotechnik. Die Partie im Signal-Iduna-Park beginnt Samstag um 15.30 Uhr.