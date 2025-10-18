Navigation

Plötzlich steht der Gitarrist von Queen auf der Bühne

Veröffentlicht: Samstag, 18.10.2025 11:38

Der Queen-Gitarrist Brian May sorgt bei der Musical-Premiere von «We Will Rock You» in Stuttgart für eine Überraschung – und spielt live das Solo von «Bohemian Rhapsody».

Queen Gitarrist Brian May bei Musical "We will rock you"
© Bernd Weißbrod/dpa

«We Will Rock You»

Stuttgart (dpa) - Überraschung für Queen-Fans: Bei der Premiere des Musicals  «We Will Rock You» in Stuttgart kam Sir Brian May auf die Bühne. Der 78 Jahre alte Leadgitarrist und Songwriter der legendären Band spielte zum Abschluss der Show im Stage Palladium Theater das Solo der Rock-Hymne «Bohemian Rhapsody». Das Publikum feierte den unerwarteten Gastauftritt.

 «Ich wollte eine richtige Überraschung»

«Ich wollte nicht über den roten Teppich, ich wollte eine richtige Überraschung», sagte May im Anschluss am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. May schrieb Musikgeschichte, komponierte Welthits wie «We Will Rock You» oder «The Show Must Go On», wurde sogar zum Ritter geschlagen. 

Queen gilt als eine der besten und erfolgreichsten Rockbands der Welt. Mit ihrer Mischung aus Rock, Oper, Pop und Theatralik haben die Musiker um Sänger Freddie Mercury Generationen von Fans weltweit begeistert. Hits wie «Another One Bites The Dust» oder «We Are The Champions» sind längst zu epischen Hymnen geworden. 

Musical mit neuem Drehbuch und anderer Besetzung

Die Queen-Show ist wahrlich nicht neu, feierte bereits im Jahr 2002 Premiere in London. Auch in Stuttgart war das Musical bereits zu Gast – 2008 bis 2010. Nun wurde der Stoff neu inszeniert, mit neuem Drehbuch, anderen Choreographien und jüngerer Besetzung. Auch Prominente wie Tatort-Kommissar Richy Müller und DJ Robin («Layla») kamen zur Premiere.

