Planungssicherheit für WDL gefordert

Die WDL-Luftschiffwerft soll am Flughafen Essen-Mülheim noch viele Jahrzehnte bestehen bleiben. Dafür macht sich das Mülheimer Bündnis für Bildung in einem Antrag an den Wirtschaftsausschuss stark. Darin steht konkret, dass der Flugbetrieb an der Brunshofstraße noch bis 2034 laufen soll.

© Lars Heidrich / FUNKE Foto Services