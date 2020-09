Pläne: Schnellere Hilfe in Notfällen

Für die Rettungswache Süd mit Gerätehaus soll jetzt vorrangig ein Grundstück an der Mintarder Ecke Kölner Straße in Frage kommen. Alternativer Standort könnte das Grundstück der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Mintarder Straße sein. Der zweite Standort soll in Nähe der Fritz-Thyssen-Brücke geplant werden, und zwar auf einem Grundstück auf der Augusta-, Ecke Gustavstraße. Alle anderen in Frage kommenden Grundstücke sind nach Angaben der Stadt ausgeschieden. Die neuen Wachen sollen dazu dienen, die Mülheimer in den beiden Gebieten besser und schneller zu erreichen.