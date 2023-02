Pilotenausbildung auf Elektroflugzeug

Betrieben wird es von einer Flugschule. Sie will auf der Maschine Berufspiloten vor allem der Airline Condor ausbilden. Die Ausbildung soll nach und nach komplett CO2-neutral erfolgen. So ist geplant, das Flugzeug später auch direkt vor Ort mit Strom aus Sonnenkollektoren zu laden. Die Maschine ist deutlich leiser als herkömmliche, kann allerdings nur bis zu 60 Minuten in der Luft bleiben. Teile der Pilotenausbildung müssen deshalb vorerst noch auf einem Flugzeug mit Verbrennertechnik erfolgen.