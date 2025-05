Piastri auf Pole - Lewandowski-Beistand hilft Verstappen

Barcelona (dpa) - Auch mit gestutzten Flügeln fährt McLaren der Konkurrenz davon und Oscar Piastri schon wieder in einer eigenen Liga. Der 24 Jahre alte WM-Spitzenreiter brillierte bei seinem letzten Versuch in der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien mit einer rasanten Runde. Piastri schlug bei seiner vierten Formel-1-Pole in diesem Jahr seinen britischen Teamkollegen Lando Norris um mehr als zwei Zehntelsekunden.

Erst dann reihte sich Max Verstappen ein, der in der Red-Bull-Box in Fußballstar Robert Lewandowski vom FC Barcelona einen hoch prominenten und Formel 1 begeisterten Daumendrücker hatte. Er hoffe, dass Verstappen das Rennen gewinne, sagte der polnische Angreifer beim Sender Sky.

«Es wird hart, aber das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen», betonte Verstappen mit Blick auf den Großen Preis von Spanien an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL).

McLaren nicht eingebremst durch Regelverschärfung

Dass die Wagen in Papaya Orange durch die verschärften Frontflügel-Regeln und Tests nun langsamer sind, war jedenfalls nicht zu sehen oder spüren. Die beiden McLaren-Piloten teilten sich die ersten Plätze von den drei freien Trainings bis zur Qualifikation auf - mit Vorteil für Piastri.

«Das Auto war mega», lobte er nach der K.o.-Ausscheidung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Die Runde war nicht perfekt, aber ich bin froh, dass ich sie zusammenbekommen habe.»

Andere fanden Piastris finalen Versuch durchaus denkwürdig. «Ich denke, das war einer der Momente, an die du dich erinnerst, eines der besten Shootouts für eine Pole Position erlebt zu haben», schwärmte Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard. Und auch Norris, am Samstag vergangener Woche noch überglücklich über die eigene Pole in Monaco, zollte Respekt: «Oscar ist stark gefahren.» Er dagegen habe ein paar kleine Fehler gemacht.

Es spricht also viel für den nächsten McLaren-Rennsieg in diesem Jahr. Viermal gewann Piastri, zweimal Norris. Ebenfalls auf zwei Siege kommt Verstappen. Bevor es in der Qualifikation losging, plauderte der Niederländer mit Kühlweste noch entspannt mit Lewandowski. 2023 hatte Verstappen auf dem Kurs in Katalonien zum bislang einzigen Mal die Pole geholt, gewonnen hat er das Rennen aber schon viermal. 2016 und in den vergangenen drei Jahren.

Einen McLaren-Sieg gab es in Barcelona zuletzt vor 20 Jahren: 2005 gewann Kimi Räikkönen. 2025 sind Piastri und Norris die großen Favoriten. Daran ändern auch die verschärften Regeln zu den flexiblen Frontflügeln nicht. Manch einer der Verfolger hielt McLaren diesbezüglich für den Vorreiter. Nun dürfen sich Flügel unter Belastung noch weniger verbiegen.

Spannend wird aber, wie sich die Regelverschärfung im Rennen auswirken wird. Durch den größeren Luftwiderstand könnte der Reifenverschleiß steigen. Erst recht bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad, die auch beim Rennen an diesem Sonntag erwartet werden.

Hülkenberg ereilt ein frühes Aus

Auffallend im Qualifying war zumindest, dass im ersten Abschnitt die 20 Fahrer alle innerhalb einer Sekunde Abstand lagen. Als 16. reichte es dabei für den einzigen deutschen Piloten, Nico Hülkenberg im Sauber, nicht zum Einzug in die nächste K.o.-Runde.

Den Mittelabschnitt überstanden die Favoriten ohne Probleme, nun kam es drauf an. Mittlerweile waren dunkle Wolken aufgezogen, es blieb aber trocken und Piastri legte vor. Norris konterte: 17 Tausendstelsekunden schneller. Erschreckend indes für Verstappen: Er hatte beim ersten Versuch einen Rückstand von knapp über einer halben Sekunde, auch Fernando Alonso fuhr schneller: Spontan ließ sich der 43 Jahre alte Spanier bei seinem Heimrennen noch während der Qualifikation im Auto von den Fans feiern.

Als es dann drauf ankam, verbesserte sich Verstappen, allen voran zeigte aber Piastri seine Qualitäten im schnellen McLaren. Vor dem Rennen führt Piastri mit drei Punkten Vorsprung auf Monaco-Sieger Norris. Verstappen ist Dritter, der Titelverteidiger hat 25 Punkte Rückstand weniger als der Gewinner der Spanien-Qualifikation.