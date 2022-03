PIA hilft beim Energiesparen

Hier gibt es praktische Tipps, wie man z.B. durch eigenes Verhalten Energie im Haushalt einsparen kann. Außerdem geht es darum, was moderne LED, schaltbare Steckdosenleisten, Zeitschaltuhren, Raumthermometer oder wassersparende Duschköpfe an Einsparungen bringen können. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle, die Leistungen wie ALG II, Wohngeld oder Rentenzuschuss beziehen. Treffpunkt ist am 30.03. um 15 Uhr in Quartierspunkt Heißen-Süd. Vorher muss man sich anmelden unter 0208 - 97 65 59 88.