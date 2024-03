Pflege-Nachwuchs am SMH startet durch

Das Krankenhaus übernimmt alle von ihnen in ein festes Arbeitsverhältnis. Sie haben vor drei Jahren ihre Ausbildung begonnen und jetzt ihren Abschluss in der Tasche. Zusätzlich kommen noch drei frische Kräfte von Außerhalb. Die Ausbildung in einer eigenen Schule hat sich laut Krankenhaus absolut bewährt und sei ein effektives Instrument, um gegen den Fachkräftemangel anzusteuern. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Neue Kurse beginnen immer im April und Oktober. Anfang des Monats starten wieder 28 Nachwuchskräfte am Mülheimer IPG.