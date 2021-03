Pfingstspektakulum ist abgesagt

Eine solche Großveranstaltung benötigt einiges an Vorlauf, heißt es vom Mülheimer Stadtmarketing. Deshalb habe es keine Alternative zur Absage gegeben. Die MST rechnet damit, dass die Veranstaltung am Pfingstwochenende vom 3. bis 6. Juni 2022 pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Spektakulums wieder stattfinden kann. Der Fahrradfrühling dagegen ist verschoben. Eigentlich sollte die Veranstaltung am 13. Mai stattfinden. Die MST plant jetzt mit dem 11. September als neuem Termin.

© Christoph Wojtyczka/FUNKE Foto Services © Christoph Wojtyczka/FUNKE Foto Services