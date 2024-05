Pfingst Open Air mit Verkehrsproblemen

Vor der Pandemie ging das Open Air immer an Pfingstmontag über die Bühne. Um Kosten wie Feiertagszuschläge zu sparen, haben sich die Veranstalter zur Verlegung auf samstags durchgerungen. Besucher müssen aber weiterhin keinen Eintritt zahlen. Das Pfingst Open Air läuft bereits zum 39. Mal. Es gibt eine Mischung aus Pop, Hip-Hop, Punk und Elektro. Besucher werden gebeten, mit dem Öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Auf der S6 werden Sonderzüge eingesetzt. Befürchtet wird trotzdem ein regelrechtes Verkehrschaos im Essener Süden. Zeitgleich läuft in Werden die Kirmes und am Baldeneysee das größte Kanupolo-Turnier der Welt.